«Яндекс» в продуктовой лавке. IT-гигант перезапускает торговлю в Петербурге

Приучить петербуржцев к ежедневному заказу продуктов онлайн будет нелегко, считают эксперты. Но массовое закрытие Spar и «Семьи» сыграют на руку фудтех-стартапу.

Pete Linforth/Pixabay

В Петербурге 11 февраля заработал сервис доставки продуктов и готовой еды «Яндекс. Лавка». Как рассказали в пресс-службе фудтех-направления компании «Яндекс. Такси» (ее частью является новый проект), пока он доступен для жителей четырех районов – Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского. Сделать заказ можно через приложение «Яндекс. Такси», где появилась специальная вкладка «продукты».

«Яндекс. Лавка» стала реинкарнацией сервиса «Яндекс. Шеф» – доставки по подписке продуктовых наборов для самостоятельного приготовления, созданной на основе стартапа «Партия еды». В январе служба перестала принимать заказы. Как пояснили в компании, наборы снова будут доступны потребителям, но к ним добавятся обычные продукты, а также готовая еда.

Партнерами компании, к примеру, станут «Петмол», «Великолукский» мясокомбинат, «Пит-продукт», «Пискаревский молочный завод», «Самсон», «Кондитерская фабрика имени Крупской», «Петрохолод». Готовую продукцию будут поставлять «Азбука вкуса», «Шоколадница», «Хлеб насущный», мясоперерабатывающий комбинат «Норильский», производитель кулинарии «Великоросс» и «Британские пекарни». «Яндекс. Лавка» также предложит линейку специального питания для спортсменов и аллергиков и некоторые непродуктовые категории: подгузники, детское питание, корма и наполнители для туалета для домашних животных.

Ассортимент «Яндекс. Лавки» насчитывает 1,5-2 тысяч позиций, из которых примерно 20% приходятся на готовую еду. Это заметно меньше, чем у других доставок еды в Петербурге. К примеру, ассортимент интернет-магазина «Перекресток» насчитывает 27 тыс. наименований. Гипермаркеты «Лента» через сервис iGooods предлагают для заказа 30 тыс. товаров.





Завоевывать рынок «Яндекс. Лавка» хочет за счет скорости: заказ обещают привезти за 15 минут. В этом ей поможет новая бизнес-модель. В отличие от большинства сервисов, которые доставляют товары из гипермаркетов, «Яндекс. Лавка» будет работать через так называемые dark store – небольшие склады, расположенные по всему городу. На первом этапе их будет 11. Развозить заказы собираются на велосипедах. «Каждый склад обслуживает ограниченную территорию – не более 7 минут на велосипеде до самой дальней точки. Сбор заказа осуществляется примерно за 2 минуты», – пояснили в компании.

Рынок доставки продуктов – перспективный, но в Петербурге «Яндекс. Лавке» придется нелегко, отмечают эксперты. В целом по стране, по их оценкам, онлайн-продажи продовольствия выросли в 2019 году на 50%. Емкость рынка достигла 35 млрд рублей, а с учетом доставки продуктовых наборов – 40 млрд рублей. Из этого объема примерно 85% в стоимостном выражении приходится на Петербург и Москву.

По данным Петростата, в 2019 году петербуржцы потратили на еду 500 млрд рублей. Пока это «единицы процентов» от всего объема продаж продуктов питания в Северной столице, говорит генеральный директор агентства INFOLine Ивана Федякова. Но рынок быстро растет: еще недавно это были десятые доли процентов, напоминает эксперт.

«В Петербурге в ушедшем году рынок развивался стремительно», – соглашаются в сервисе iGooods. Ранее сама компания отчиталась о трехкратном росте оборота. Помимо нее доставкой еды занимаются такие сервисы как «Сбермаркет» (ранее Instamart) и «Самокат». А вот DostaMarket (проект основателей службы доставки готовой еды Dostaevsky) недавно был закрыт для пересмотра бизнес-модели. Помимо специализированных компаний нишу активно осваивают сами ретейлеры. Собственные интернет-направления имеют в Петербурге «Перекресток» и «О’кей». Присматривается к такой бизнес-модели «Лента»: компания тестирует в Москве сервис доставки «Ленточка» на основе приложения «Утконоса», принадлежащего Алексею Мордашову.

Конкурентным преимуществом «Яндекс. Лавки» станут ресурсы и экосистема ИТ-гиганта, считает Иван Федяков. Например, данные о поездках на «Яндекс. Такси» позволят сделать таргетированное предложение жителям тех районов, где начал работать сервис. А высокая лояльность к бренду позволит быстро нарастить клиентскую базу. «Поскольку модель уже была обкатана в Москве, в Петербурге «Яндекс. Лавка» сразу выходит в четыре центральных района и претендует на массовый охват», – комментирует эксперт.

Слабой стороной старатапа является отсутствие опыта в розничной торговле. «Неизбежно будут ошибки в планировании. Также проблемой будет нехватка непродовольственных товаров. Вместе с продуктами люди часто заказывают порошки и другую бытовую химию, а значит, клиентам это где-то придется докупать», – говорит Иван Федяков.

«Формат dark store требует площадей под хранение продуктов, а также обладание компетенциями по отбору товаров», – соглашается основатель iGooods Григорий Кунис. По его словам, инвестиции «Яндекса» на начальном этапе могли составить несколько миллиардов рублей. «Время на подбор и создание новых складов является сдерживающим фактором при развитии сервиса», – добавляет он.





Вероятно, «Яндекс. Лавка» долгое время будет убыточным. Тот же «Перекресток», тоже выбравший модель dark store, рассчитывает начать зарабатывать на интернет-торговле лишь в 2021 году, говорит Иван Федяков. Но в отличие от «Яндекс. Лавки», прибыль ему приносят обычные магазины. Впрочем, и ИТ-гигант может позволить себе играть вдолгую.

В X5 Retail Group, управляющей «Перекрестком», не стали раскрывать показатели работы своего интернет-магазина в Северной столице, сославшись на то, что не предоставляют данные отдельно по регионам. Но в компании считают, что рынок доставки продуктов в Петербурге пока находится в стадии формирования. «Операторы, как стартапы, так и розничные игроки, в большей степени ведут борьбу за формирование у потребителя привычки заказывать продукты домой через Интернет, нежели друг с другом», – отметили в пресс-службе.

Чтобы добиться успеха, «Яндекс. Лавке» предстоит сформировать у петербуржцев новую потребность, признает Иван Федяков. Москвичи за 20 лет работы «Утконоса» привыкли к идее ежедневного заказа продуктов, а вот жители Северной столицы пока воспринимают Интернет как альтернативу большой закупке в гипермаркете, а пополнять холодильник по-прежнему предпочитают в магазинах у дома. Существующие сервисы доставки ориентированы именно на такую модель потребления. Но, возможно, уход с рынка ретейлера «Интерторг», повлекший закрытие магазинов Spar и «Семья» по всему городу, пробудит в петербуржцах тягу к экспериментам, отмечает эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»