В ДТП с BMW на В.О. пострадали двое мужчин. Очевидцы «ощутили неадекватность водителя»

Уточнённую информацию об аварии на Большом проспекте В.О. сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель БМВ на 22-й линии подбил один автомобиль, а на перекрёстке с Большим столкнул два.

По предварительной информации, 10 февраля около 17 часов на пересечении Большого и 22-й линии мужчина 1965 года рождения, управляя BMW X5, столкнулся с «Рено Логаном», который от удара откинуло в автобус ПАЗ. Ранее на 22-й линии BMW совершил столкновение ещё с одним автомобилем. То есть на Большой проспект виновник выезжал, похоже, как раз с 22-й линии. При попытке скрыться с места происшествия водитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

В «Рено» пострадали двое мужчин, 33 и 37 лет. Они получили травмы средней степени тяжести. В автобусе к моменту прибытия ГИБДД пассажиров не было, значит, никто не пострадал.

Кадр из видео в vk.com/spb_today





Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают про «конкретного виновника на белом BMW». «Сначала он стал виновником этой аварии, а дальше ещё и Mazda долбанул. Издалека было ощущение неадекватности водителя: после «Мазды», немного постояв, он поехал дальше, хотя машина его была уже, как банка консервная», – пишет Оксана. По собственной информации «Фонтанки», водитель БМВ якобы отказался от медосвидетельствования.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все его обстоятельства.