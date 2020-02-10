87 друзей ГЭТа. Почему «алюминиевый» контракт на поставку троллейбусов в Петербург оказался золотым

«Горэлектротранс» отринул стеснение и все же выбрал того, кто сдаст ему в лизинг 87 троллейбусов. На этой стадии вопросов о поставщике уже не осталось, были только о вкусах заказчика.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Итоги конкурса на услуги лизинга при поставке 87 троллейбусов «Горэлектротранс» подвел в конце недели, победил «Сбербанк лизинг». «Фонтанка» рассказывала, что городское предприятие трижды забрасывало невод, и каждый раз на разную «глубину», то есть цену. Собеседники издания не решались со 100-процентной вероятностью назвать лизингодателя, хотя шансы Сбербанка оценивали высоко; а вот кто непосредственно троллейбусы соберет — вопросов у них не возникало. Как, видимо, и у самих участников конкурса.

О том, что троллейбусы поставит ПК «Транспортные системы», «Фонтанке» рассказывали несколько собеседников на рынке и в транспортном блоке Смольного. Называли и конкретную модель – «Адмирал». 4 февраля, за 3 дня до того, как итоги конкурса были подведены, сам «Сбербанк лизинг» обнародовал закупку у единого поставщика. Компания приобретает 82 одиночных троллейбуса «Адмирал» и еще пять таких же — но со стажерской кабиной. Спешка в данном случае риска не несла: контракт на поставку машин, согласно дополнительным условиям, начинает действовать при условии и с даты вступления в силу договора лизинга.

Прозорливость собеседников «Фонтанки» основывалась на нескольких фактах. Во-первых, другие потенциальные заводы, вроде минского БКМ или вологодского «Спецтранса», загружены – в том числе другими лизинговыми поставками для ГЭТ. А во-вторых, эксперты просто заглянули в техзадание. Напомним, когда конкурс переобъявляли в первый раз, шла речь о том, что заказчик ищет способы сэкономить без ущерба качеству техники. Логично, что ко второй попытке цена упала с 1,9 млрд до 1,7 млрд. Однако и этот конкурс отменили, а в третий раз выставили цену в 2,05 млрд. На робкие вопросы — а как же экономия? — ответили: у нас новые требования, например обвес из композитных материалов и шлифованный алюминий в интерьере.

Вообще складывалось впечатление, что стоит задача освоить весь объем изначально выделенных средств. Дело в том, что «Горэлектротранс» проводил одновременно три закупки; и 87 троллейбусов подорожали на 300 млн практически в тот же момент, когда в параллельном конкурсе тот же «Сбербанк лизинг» сбил цену на 35 троллейбусов — и как раз на 300 млн. Но тревожиться о сохранности бюджетных средств — удел горожан, самим-то участникам закупки куда больше дела до технического задания. Судя по всему, они тоже все поняли с самого начала. Вскоре после объявления окончательного, как выяснилось, конкурса на 87 троллейбусов на сайт госзакупок поступил запрос. «В результате изучения документации… можно сделать вывод, что заказчик устанавливает технические требования, предъявляемые к предмету закупки (троллейбусы большой вместимости), практически соответствующие модельному ряду одного производителя троллейбусов, что приводит к искусственному сокращению конкуренции», – заподозрил кто-то из соискателей.





В связи с этим он настаивал на изменениях в нескольких пунктах. Например, смущала привязка к периодической таблице в пункте 60, согласно которому «интерьер троллейбуса выполнен из алюминия (включая силовые профили) с декоративными элементами из трудногорючих композитных материалов». Участник предлагал менее конкретное: «интерьер троллейбуса выполнен (включая силовые профили) из трудногорючих композитных материалов» – благо в вагонах давно уже используют особый пластик. Риторика ответа сомнений в планах заказчика не оставляла: «Указанные в техническом задании характеристики предмета лизинга были сформулированы заказчиком в соответствии с необходимыми для заказчика параметрами и являются достаточными условиями для проведения торгов по финансовой аренде».

К алюминию возвращались еще несколько раз: наивно просили пояснить задачу, чтобы часом не промахнуться. ГЭТ безжалостно пояснял: «имеется в виду, что верхние угловые панели в сборе, все панели потолка, облицовки боковых оконных проемов (верхние, нижние, боковые) полностью выполнены из алюминия. Под силовыми профилями имеются в виду экструдированные алюминиевые детали с обязательной установкой в него: световой линии и рассеивателей, крепление поручней и люков доступа к электрооборудованию расположенных вдоль всего салона и панелей потолка».

Участники пытались разобраться, учитывать ли откидные кресла при расчете вместимости; спрашивали, как размещать электронные табло; хотели либерализовать требования по стеклопластиковой наружной обшивке и пневмоприводу дверей – или хотя бы откатить все к техзаданию предыдущих двух закупок. Но, кажется, больше уговаривали себя. Дело не только в неожиданном алюминиевом веке «Горэлектротранса». Если посмотреть на одну из первых строчек ТЗ – «длина автобуса», то видно, что еще в декабре, во время второй попытки объявить конкурс, заказчик вписал туда не более 13,5 метра. В январе поменял эту графу — не более 13 метров. Заглядываем в характеристики модели на сайте ПК ТС — там 12,9 метра. Высота, ширина, мощность двигателя, пассажировместимость — все бьется.

«Фонтанка» неоднократно писала о ПК «Транспортные системы», которая на 60% принадлежит ООО «Холдинг Транскомпонент», а на 40% – Феликсу Винокуру. Он же является совладельцем златоустовской компании «Канопус», а в прошлом – гендиректором ООО «Торговый дом «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

ПК ТС была основана в 2013 году, регулярно поставляет подвижные составы в различные регионы — в том числе в Петербург. Трамваи «Варяг», «Богатырь», «Витязь», «Львенок» и «Лев» – детища предприятия. Компания перенесла производство из Твери в Петербург, взяв в аренду у Трансмашхолдинга площадку на территории Невского завода электрического транспорта.

Последний крупный контракт от «Горэлектротранса» ПК ТС получила в 2019 году, обогнав Роскосмос: 21 трамвай за 2 млрд рублей. Больше всего наблюдателей смущали темпы, заложенные в график поставки, – смущают и сейчас. По 29 троллейбусов должны приехать в апреле, мае и июне. Сам Винокур признается, что график «напряженный». «Но выполнить контракт по трамваям, в моем представлении, было сложнее, хотя наверняка можно будет говорить только после окончания нынешнего, – рассказал совладелец компании-производителя. – Мы никогда не подписываем контракт, если понимаем, что не можем выполнить».

Собирать троллейбусы будут не в Петербурге, а в Энгельсе, откуда в Петербург уже приезжала сотня троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Производитель ЗАО «Тролза» второй год находится в турбулентности; ФНС недавно подала иск о банкротстве, операции по счетам приостановлены. Тем не менее еще в 2019 году ПК ТС пришла на производственную площадку предприятия. «Мы сохранили костяк "Тролзы", самых компетентных людей, – говорит Винокур. – Кроме того, у нас еще два производства, у нас есть возможности усилиться».





Вообще «Адмирал» уже катался в пробном режиме по Петербургу, хотя разрабатывали его для Севастополя. Однако теперь в город привезут новое поколение, на которое пока еще даже нет сертификата соответствия транспортного средства. «Мы с ноября катаем на Дмитровском полигоне машину, она прошла все ходовые испытания, сейчас идет оформление документов, – рассказал Винокур. – Это будет новая, шикарная машина». Зацепившись за слово «шикарная», корреспондент поинтересовался, для чего в новой модели столько алюминия. «Это пожарная нагрузка другая, – объяснил Винокур. – Зайдите в Интернет и посмотрите, как горят трамваи и троллейбусы. Кроме того, есть большой позитивный опыт алюминиевых интерьеров в трамваях. Работы с новым материалом — это наше конкурентное преимущество».

Конкурентное преимущество не только в материалах, но и в том, что Смольный готов за них платить. Платить с запасом. Городских перевозчиков некоторое время назад переориентировали на приобретение подвижного состава в лизинг. В комтрансе ограничились объяснением: «Ключевыми преимуществами лизинга и эффектом от переоснащения парка для предприятий и региона в целом являются: гарантия поставки подвижного состава лизинговыми компаниями и использование мер господдержки в виде субсидий для снижения стоимости подвижного состава».

Собеседник в финансовом блоке поясняет, что если и есть резон уходить в лизинг – то он именно в возможности участвовать в федеральных проораммах софинансирования: «Налоговых соображений в данном случае нет, НДС не вернуть, налог на движимое имущество мы и так не платим. А вот попасть в программу министерства промышленности – это вариант, это дает какую-то эффективность».

Правила предоставления субсидий Минпром установил в новом году. На лизинговые субсидии в 2020 году предусмотрено 9,8 млрд рублей, на 2021 год – 18,7 млрд рублей, на 2022 год – 18,5 млрд рублей.

Судя по тексту контракта, субсидии – это не догма. «В случае наличия программ софинансирования, компенсаций и т.п. лизингодатель обязан принять участие в таких программах с дальнейшим предоставлением скидки», – говорится там. Чтобы понять, сколько за счет лизинговых отчислений переплачивает город сверх реальной стоимости поставки троллейбусов, можно сравнить суммы контрактов. ГЭТ со «Сбербанк лизингом», как уже было сказано, договорились на 1,886 млрд, а сам «Сбербанк лизинг» забирает троллейбусы у ПК ТС за 1,672 млрд рублей.

Николй Кудин, «Фонтанка.ру»