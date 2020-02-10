В Петербурге таможенный инспектор признал себя коррупционером. За 50 тысяч он закрыл глаза на 1,5 центнера риса

Кировский райсуд Петербурга приговорил за взяточничество и служебный подлог таможенного инспектора Геворга Акопяна. После попытки нагреть руки на рабочем месте он сохранил свободу, но не карьерные перспективы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 февраля, Акопян признал вину в том, что в августе прошлого года на территории таможенного поста Гавань Балтийской таможни, проверяя ввозимое, решил заработать на очевидном нарушении. В контейнере с рисом басмати, который ждала фирма «ТД «Фрудс», он заметил тридцать пустых упаковочных мешков, которые не были отражены в декларации.

Не нашлось в ней места и примерно 150 кг риса, что тянуло на административный состав о недостоверном декларировании. Согласно статье 16.2 КоАП, правонарушитель рискует не только получить штраф, но и лишиться товара.

Досмотровый предложил закрыть глаза на перевес, но за свою невнимательность запросил 50 тысяч рублей. Сторговаться у ожидающей груз фирмы не вышло, и руководитель согласился заплатить, известив о своих планах правоохранителей. УФСБ задержала Акопяна с муляжом 50 тысяч.

За взятку и служебный подлог 7 февраля суд назначил наказание в виде 3,5 года условно и 100 тысяч штрафа. От таможенной службы Акопян отлучён на три года.



