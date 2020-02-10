«Теплосеть» назвала опасной парковку у «Континента» на Стачек. Хозяева ТРК заявили о чужой земле

Более 25 тысяч петербуржцев каждый день паркуют автомобили на потенциально опасной территории, где может произойти прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 10 февраля.

Угроза, в том числе, подстерегает водителей у ТРК «Континент» на проспекте Стачек. Парковка у торгово-развлекательного комплекса расположена над инженерными сетями.

пр. Стачек, 99а Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

«Не знающие об этом факте посетители ТРК оставляют здесь свои транспортные средства, чем подвергают опасности и себя, и свое имущество», — уточнили в «Теплосети Петербурга».





Прорывы по данному адресу регистрировались неоднократно.

В управляющей компании «Адамант» «Фонтанке» заявили, что на участках земли, которые используются на правах аренды торговым комплексом «Континент», в местах прохождения теплотрассы парковка запрещена. «Проезды вдоль фасада здания относятся к муниципальной земельной территории и не имеют к отношения к ТРК», — добавили в УК.