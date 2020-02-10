Лобовой таран «Соляриса» на Ленинском попал на видео, находиться на месте ДТП мешает звук

Редкое для городских улиц лобовое столкновение попало на видео вечером 10 февраля в Петербурге.

ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой в 17:13, – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, чтобы уйти от троллейбуса, повернувшего налево, «Хёндэ Солярис» жёстко вошёл в лоб внедорожнику – предположительно Mitsubishi Pajero. В одной из машин заклинило клаксон.





О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. «Яндекс.Карты» демонстрируют затор на улице Зины Портновой, но с ДТП он не связан.