Пранкера с «коронавирусным приступом» отправили на тюремный карантин. В СИЗО его будут лечить до 8 марта

Пранкер, испугавший пассажиров московской подземки имитацией «коронавирусного приступа», отправлен на тюремный карантин столичным Черемушкинским судом.

Мужчина останется в СИЗО почти на месяц, до 8 марта 2020 года. Об этом 10 февраля пишет ТАСС.

Розыгрыш в одном из вагонов поезда, следующего между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», обернулся для Кароматулло Джаборова задержанием и уголовным делом по статье «Хулиганство». Друзей «больного», которые в ужасе бегали вокруг и кричали, что у мужчины случился приступ на фоне невыявленного коронавируса, полиция планирует найти в ближайшее время. Видео розыгрыша появилось в Сети 2 февраля.

Те, кого действительно изолировали из-за пневмонии нового типа, веселиться не спешат и развлекаются тем, что подробно отчитываются в Интернете о трёхразовом питании в карантинных боксах.



