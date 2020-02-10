На Васильевском острове уже неделю нелегально работает ресторан китайской кухни. Даже несмотря на предписание Роспотребнадзора

Китайский ресторан «Макао» на Васильевском острове работает нелегально уже неделю – ранее Роспотребнадзор инициировал проверку заведения из-за жалобы местной жительницы и опломбировал вход в ресторан. Информацию об этом «Фонтанке» 10 февраля подтвердили в «Макао».

Ресторан «Макао» находится в 1-м корпусе дома 32 на Кораблестроителей, им управляет ООО «Тэн Фэй», которое принадлежит китайцу Ван Цзинцзину. Генеральным директором является его брат Ван Хунвэй. Компания зарегистрирована в 2007 году, в 2018-м ее выручка составила 20,5 млн рублей. Старший официант заведения по телефону подтвердил, что сегодня ресторан открыт для посетителей.

Связаться с Ван Цзинцзином сейчас невозможно – ранее «Фонтанке» сообщали в ресторане, что из-за эпидемии коронавируса он не может вернуться из Китая. Поговорить с Ван Хунвэем тоже не получилось – его телефона нет в открытом доступе, к тому же сотрудники «Макао» заверили, что он практически не говорит по-русски.

Местные жители сообщали о том, что 4 февраля инспектор Роспотребнадзора опломбировал вход в заведение. Это подтвердил Владимир, который представляет юридические интересы «Макао»: «Мы долго думали, срывать эту пломбу или нет, но у нас на это время приходилась плановая санитарная обработка, поэтому решили открыть двери», – говорит он.





Владимир заверил «Фонтанку», что нарушение, которое было выявлено в ходе проверки, уже устранено: «Мы не смогли предоставить проектную документацию по вентиляции. Она была сделана в 2012 году и затерялась. Но так как была назначена срочная проверка, я уже на следующий день запросил ее у управляющей компании, и в архиве мы нашли этот проект. Принесли, протокол подписали, но нам сказали, что уже поздно и что потом мы должны будем показать ее в суде. Мы подали ходатайство о том, чтобы нам сняли запрет на работу, оно сейчас рассматривается».

Однако, как следует из протокола о временном запрете деятельности, который опубликовала местная жительница Марина Антонова, в заведении также не было условий для обработки рыбы и мяса, а сырая продукция размещалась рядом с готовой. По ее словам, заведение работало с туристическими группами из Китая, которые «вытаптывали газоны на бульваре».

По данным СПАРК, в последний раз Роспотребнадзор внепланово проверял заведение 2 июля 2019 года. Тогда никаких нарушений выявлено не было. Единственный раз исправлять ошибку владельцам ресторана пришлось после плановой проверки летом 2017 года – тогда Роспотребнадзор предписал им доводить до сведения посетителей информацию о пищевой и энергетической ценности готовых блюд, установить на месте, где готовится холодное, бактерицидную лампу, сохранять впредь маркировку на корнеплодах, а также промаркировать инвентарь для уборки.