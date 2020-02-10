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10.02.2020 18:29
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Заболевшие коронавирусом в России готовятся к выписке

Граждане Китая, которые стали первыми заболевшими коронавирусом в России, готовятся к выписке.

Как 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пациентов отпустят домой, как только медики получат «дважды отрицательные результаты обследования». Сейчас оба больных чувствуют себя хорошо, их состояние с первых дней лечения оценивалось как стабильное.

Помимо случаев, выявленных в Забайкалье и в Тюменской области 31 января, информация о распространении коронавируса в России пока что не поступала. В Петербурге столь пристально следят за здоровьем горожан, что по квартирам ходят специалисты в масках и забирают на обследование всех «подозрительных» граждан. После того как неизвестные взяли анализ у 10-летней девочки без ведома взрослых и буквально ворвались к ней в дом, разбираться в допустимости таких методов придётся уполномоченному по правам ребёнка.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превышает 31 тысячу человек по всему миру. На круизном лйнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама, к 10 февраля симптомы обнаружили у 136 пассажиров. При этом, по мнению учёных из Великобритании, коронавирус мог поразить значительно большее число людей, чем фигурирует в официальных сводках.

По последним данным, болезнь передалась людям от чешуйчатых млекопитающих панголинов, которые в Азии считается особенным деликатесом. Предположительно 2019-nCoV распространился в конце 2019 года с рынка в китайском городе Ухань. Там можно было купить не только морепродукты, но и мясо практически любых животных: от белок, змей и павлинов до дикобразов и даже пингвинов.


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