БМВ на Большом отправил «Логан» в микроавтобус и поехал дальше собирать машины

В массовой аварии на Большом проспекте В.О. пострадали, по предварительным данным, два человека.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, точное число повреждённых машин пока неизвестно. Изначальная версия следующая: на пересечении Большого и 22-й линии водитель BMW X5 совершил наезд на Renault Logan, а тот врезался в микроавтобус. Двух пострадавших из «Рено Логана» осматривают врачи, степень тяжести их травм устанавливается. БМВ же поехал дальше по 22-й линии, где задел ещё несколько транспортных средств. Там его удалось задержать.

Точные обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным «Фонтанки», от медосвидетельствования водитель отказался.





По информации «Фонтанки», объяснение полиции дёт 55-летний местный житель. Он с Тучкова переулка, раньше трудился охранником, сейчас официально не трудоустроен. Белый BMW X5 2009 года выпуска зарегистрирован на него, владелец собирает на нём штрафы с 2011 года. Судя по трём штрафам в прошлом году, ПДД он обычно не пренебрегает.