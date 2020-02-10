Детсад в ЖК «Новая Скандинавия» уйдет с торгов. Жители собирают подписи для похода к Беглову

Встроенное помещение детского сада в жилом комплексе «Новая Скандинавия» продадут с торгов в рамках банкротства застройщика – «Группы Прайм». Город принять участие в электронных торгах не сможет, но местные жители намерены 11 февраля коллективно обратиться к губернатору Петербурга с просьбой о помощи. Об этом 10 февраля сообщил депутат МО «Шувалово-Озерки» Михаил Тихонов.

По словам Тихонова, в настоящее время жители ЖК «Новая Скандинавия» собрали порядка 50 подписей под обращением к Александру Беглову. «Тянуть не будем, планируем передать [обращение] завтра», – добавил он. Детский сад микрорайону необходим.

Информацию о грядущих торгах подтвердил конкурсный управляющий «Группы Прайм» Роман Богун. Он пояснил, что к продаже планируется помещение площадью 1260 кв. м, которое проектировали под дошкольное образовательное учреждение. Начальная стоимость — 70 млн рублей.

«Поскольку застройщик в банкротстве, все его имущество подлежит продаже с торгов. В данном случае это имущество не залоговое, поэтому положение утверждается собранием кредиторов. Оно утверждено, но, чтобы начать торги, необходимо как минимум зарегистрировать право собственности застройщика на объект», – прокомментировал Богун.





Проблема заключается в том, что город не может участвовать в «банкротных» электронных торгах, пояснил конкурсный управляющий. «По крайней мере, мне так говорили чиновники. Процедура выкупа городом соцобъектов у застройщика другая», – добавил он. Богун видит единственный выход в том, что найдется инвестор, может быть, из числа застройщиков, который, в свою очередь, целевым назначением передаст объект городу.

ЖК «Новая Скандинавия» – один из петербургских долгостроев. Проект реализовывала «Группа Прайм». Первую очередь ввели 2006 году, стройка по трем другим домам сначала застопорилась и полностью встала в 2015 году. Корпус, в котором располагается помещение детсада, завершила компания «БФА Девелопмент». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию в конце 2019 года.