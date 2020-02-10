Косули захотели в уральскую колонию, выпускающую сосиски. Там их накормили

Двух косуль «посадили» в первоуральскую исправительную колонию №66, шутит 10 февраля ГУ ФСИН Свердловской области, показывая видеозапись, сделанную камерами наблюдения у стен колонии.

Видео: YouTube/ГУФСИН Свердловской области

Ночью оператор видеоконтроля обнаружил «нарушителей». Ими оказались две косули. «Сотрудники накормили гостей колонии и отпустили их в лес», – успокаивает разволновавшихся зрителей пресс-служба управления.





Исправительное учреждение расположено в деревне Старые Решеты между Екатеринбургом и Первоуральском. В нём, как отмечается в сообщении ФСИН, отбывают наказание около 200 осужденных, действует племенной питомник кинологов и производство сосисок.