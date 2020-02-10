Более половины квартир в новостройках Петербурга продаются через агентства

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В 2019 году на долю агентств недвижимости и брокеров пришлось 55% продаж на первичном рынке Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин в рамках выступления на форуме «Движение» в Сочи.

Среди всех квартир, реализованных через агентства, каждая вторая была продана в «Петербургской Недвижимости». В общей сложности в компанию обращается треть всех покупателей, приобретающих жилье на первичном рынке Петербурга. В целом доля сделок с участием агентств за три года выросла на 22%. По мнению Олега Пашина, сложившаяся ситуация на рынке недвижимости Петербурга объясняется совпадением нескольких факторов. С одной стороны, застройщики вывели на рынок большое количество объектов, что спровоцировало высокую конкуренцию и необходимость наращивать темпы продаж. С другой, покупателям приходилось разбираться в разнообразии предложения в поисках лучшего варианта, в связи с чем появилась потребность в экспертах. Все это привело к развитию агентств недвижимости.

В своем выступлении Олег Пашин отметил необходимость выстраивать клиентоцентричную модель бизнеса, где скорость реакции на изменения, развитие и предложение большего количества сервисов становятся главными конкурентными преимуществами. «Петербургская Недвижимость» за время работы создала и усовершенствовала множество дополнительных сервисов, которые позволяют купить квартиру выгоднее, проще и быстрее. Среди них «Личный кабинет», где можно выбрать и забронировать квартиру онлайн, единая заявка на ипотеку, которая подается сразу в несколько банков, услуга «Управление инвестициями» для инвесторов, предложение по полной меблировке квартиры и многое другое.

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