Турецкие военные перебрасывают дополнительные силы в Идлиб

Турецкие военные после гибели пятерых своих солдат днём 10 февраля перебрасывают дополнительные силы в Идлиб, об этом сообщают сразу несколько СМИ страны.

Как пишет агентство Анадолу, в приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай фиксируется активное передвижение войск. В небе видны военные вертолеты, а военная техника и спецназ передвигаются к блокпостам у идлибской зоны деэскалации.

"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah.

Ранее сообщалось о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять силовиков пострадали. Позже турецкие власти обвинили в гибели своих военных правительственные силы Сирии и заявили о том, что нанесли ответный артиллерийский удар по зоне, из которой вёлся обстрел.

Напомним, что это как минимум второй за февраль случай гибели турецких военных в Сирии. Ранее сообщалось об отмене запланированного на 3 февраля совместного патрулирования РФ и Турции на севере Сирии. Это произошло после "атак режима по турецким военнослужащим в Идлибе", отмечало издание Daily Sabah. Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на эти действия нанесла серию авиаударов в Сирии.



