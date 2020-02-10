СК «Инвестторг»: ЖК «Европейский парк» - высокая степень готовности

ЗАО "Инвестторг"

Компания «Инвестторг» продолжает активное строительство ЖК «Европейский парк» в городе Кудрово, расположенного в нескольких шагах от парка Оккервиль. Возведение объекта находится на финишной прямой.



Общая готовность первой очереди выше 75%, второй – 30%. Сдача первой очереди запланирована на 4 квартал 2020 года, второй – на четвертый квартал 2021 года.

Все вопросы по приобретению квартир можно уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

ЖК «Европейский парк» – это многоэтажное здание необычной формы с декоративным озеленением фасадов около парка Оккервиль. Преимущество проекта заключается в эксплуатируемой кровле стилобата: благоустроенный закрытый двор - гордость «Европейского парка». В ЖК «Европейский парк» большое количество комфортабельных планировочных решений: квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Паркинг, рассчитанный на 377 машиномест, оснащен двумя въездами/выездами. Для максимального комфорта имеются лестничные боксы во двор и прямые выходы к лестничным шахтам напрямую из паркинга.

ЖК «Европейский парк». Застройщик ООО «Инвестторг 6-1 », проектная декларация на сайте http://evropa-park.ru

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.