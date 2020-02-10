В Петербурге откроется генеральное консульство Австрии

Министерство иностранных дел России рассчитывает на открытие генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД РФ в Петербурге Владимира Запевалова.

Российская сторона одобрила намерение Вены открыть дипмиссию в Северной столице, необходимые для этого документы получены. Однако с помещением для австрийских дипломатов определённости пока нет.

«Сейчас мяч на стороне австрийцев, они должны будут обратиться в администрацию города и представительство МИД с просьбой о помощи в подборе помещения для консульства. Пока таких обращений не было, но будем надеяться, что это все-таки случится, в этом году это произойдет», – сказал Запевалов.

Помимо этого, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в 2020 году в Северной столице может возобновить работу почетный консул Португалии и приступить к работе почетный консул Республики Кот-д‘Ивуар. Также российская сторона дала согласие на учреждение должности почетного консула ЮАР, которая «давно проявляет большой интерес к Санкт-Петербургу», – им станет предприниматель Владимир Борисов.



