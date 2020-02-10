Меньше скорость, хуже связь. Операторы отчитались о тестировании «суверенного Интернета»

«Суверенный Рунет» не показал высоких скоростей, а уровень сигнала при тестировании специального оборудования местами оказался ниже стандартного. О проблемах системы перед Минкомсвязи отчитались крупнейшие операторы.

Как пишет РБК 10 февраля, в письмах, направленных компаниями ещё в ноябре 2019 года, говорится о том, что, хотя установка оборудования и тестирование «суверенного Интернета» не привели к масштабным сбоям по всей стране, пользователи ощутили падение скорости интернет-трафика в Челябинске, Тюмени, Миассе и других городах. Со «снижением уровня сигнала» столкнулись жители Магнитогорска.

Как отметил оператор «ЭР-Телеком Холдинг», специалистам не удалось заблокировать Telegram, потому что мессенджер использует прокси-серверы. Представители компании «ВымпелКом» отметили, что во время тестов системы на Урале они не смогли оценить возможности техсредств при работе с большим объемом трафика, потому что исследование проводилось на недостаточном количестве абонентов. При этом, как сообщил РБК источник, близкий к идеологам и разработчикам новой системы «суверенного Рунета», дальнейшие испытания признаны нецелесообразными.

В конце 2019 года из-за сбоя в работе системы суверенного Рунета при его тестировании возникли проблемы в работе нескольких аэропортов и авиакомпаний. Это отразилось на расписании полётов.

Закон о суверенном Рунете, благодаря которому при возникновении внешней опасности сеть в России теоретически может быть переведена в режим «ручного управления», право на который получит Роскомнадзор, Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Все угрозы благополучию Интернета в России внесены в специальный перечень. Среди прочих пунктов там можно найти «угрозу распространения запрещенной информации» и кибератаки на властные ресурсы.



