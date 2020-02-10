На Большом проспекте белый БМВ после массовой аварии удирал от полиции

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Васильевском острове в Петербурге в понедельник, 10 февраля. «Герой» был резв, но недостаточно.

По информации «Фонтанки», ДТП произошло около пяти часов вечера у дома 75 по Большому проспекту В.О. По предварительным данным, белый БМВ собрал порядка шести автомобилей и попытался скрыться с места аварии.

Скорости хватило на пару километров – сотрудники патрульно-постовой службы Василеостровского района заблокировали гонщика у дома 40 по 1-й линии В.О. Насколько сильно пострадали машины, уточняется.



