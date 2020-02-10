Водоканал восстановит 10 заброшенных фонтанов в 2020 году. В городе функционирует лишь каждый второй

Смольный назвал 10 адресов, по которым в 2020 году будут восстановлены фонтаны. До 2024 года в программе 68 объектов.

Вопрос реконструкции обсуждался 10 февраля на рабочем совещании правительства. Кроме главного фонтана Московского парка Победы «Слава», в текущем году предполагается отренмонтировать следующие комплексы: на Академическом проспекте в Пушкине; у Российской национальной библиотеки на Московском; фонтаны на площади Победы; фонтан на Лермонтовском; фонтан на ул. Щербакова; на Каменноостровском пр., д. 32; фонтан «У торга» в Зеленогорске; фонтан на Лесном пр., д. 61. Всего в программе Водоканала до 2024 года значатся работы на 68 объектах.

Ранее стало известно, что Водоканал намерен к 9 Мая отремонтировать фонтан "Слава". Стоимость контракта – 53 млн рублей.

В бюджете 2020 года прописана субсидия Водоканалу на капремонт фонтанов — 147 млн рублей. Еще 223 млн направляются на эксплуатацию. В ведении Водоканала 110 фонтанов, в том числе 4 фонтанных комплекса; в рабочем состоянии – 58.



