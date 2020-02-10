На Евро-2020 в Петербург приедут 50 тысяч футбольных фанатов из Финляндии

Около 50 тысяч финских футбольных болельщиков ожидается в Петербурге на матчи чемпионата Европы – 2020. Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД Владимира Запевалова.

По словам Запевалова, фанаты из Суоми приедут в Северную столицу на матчи и, возможно, останутся в городе «ещё какое-то время».

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы. В Петербурге состоятся четыре матча (три игры группового этапа и один четвертьфинал).

Финляндия впервые пробилась в основной этап чемпионата Европы по футболу, а 29-летний нападающий Теему Пукки был назван в своей стране спортсменом года. Финны сыграют со сборной Дании 13 июня в Копенгагене, другие две игры пройдут в Петербурге: 17 июня состоится матч с Россией, 22 июня – с Бельгией. Жить сборная Суоми («Филины») будет в Репино, а тренироваться – в Зеленогорске.

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