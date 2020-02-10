Покаталась... Регистратор водителя снял, как женщина на ватрушке вылетает из-за поворота ему под колёса

Трагедией обернулось зимнее развлечение в Иркутской области. У автомобилиста не было шансов среагировать: ватрушка с пассажиркой вылетела ему в лоб из-за поворота.

Как сообщает 10 февраля областное ГУ МВД, в 5 километрах от посёлка Тетеринск 55-летний водитель минивэна «Тойота Лит Айс» буксировал тюб, на котором находилась 33-летняя местная жительница. На повороте машина поехала направо, а ватрушка по инерции прямо – на встречную полосу, под колёса ехавшего там «Митсубиши Паджеро». Женщина погибла.

Водитель «Тойоты», как выяснилось, был пьян. Он задержан в порядке статьи 91 УПК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Прошлой зимой молодой петербуржец решил покатать приятеля на ватрушке по КАД. Когда СМИ сообщили, что его разыскивают, он спрятался у друзей.



