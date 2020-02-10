В Петербурге впервые проводят опрос родителей совершеннолетних детей с нарушениями развития

В Петербурге выясняют, сколько семей воспитывают совершеннолетних детей с тяжёлой инвалидностью. Для этих целей в начале февраля благотворительная организация «Перспективы» открыла горячую линию.

«Главная цель – узнать, какое количество петербургских семей воспитывают людей с нарушениями, в какой государственной и благотворительной поддержке они нуждаются, кто из людей с тяжёлой инвалидностью активно включён в жизнь общества, а о существовании кого не знают даже соседи», – рассказали в организации.

В «Перспективах» подчеркнули, что такой опрос проводится впервые не только в Петербурге, но и в России.

Организаторы выясняют, какая степень нарушений имеется у человека, посещал ли он ранее школу, работают ли его родители, как часто он сам посещает городские мероприятия и пр. Ответить необходимо на 16 вопросов. «Телефонный звонок займет не более 9 минут», – говорят в организации.

Звонков от петербуржцев ждут до 29 февраля по телефону: 8 (800) 777-80-39 (звонок бесплатный).

Также пройти опрос можно на сайте «Перспектив».