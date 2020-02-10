Усманов передал МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена, купленный на аукционе за 8,8 млн долларов

Российский миллиардер, президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

Как сообщает в понедельник, 10 февраля, пресс-служба МОК, манифест был куплен в декабре прошлого года на аукционе за 8,8 млн долларов. Имя покупателя тогда не сообщалось.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в частности там утверждается, что «борьба между народами должна быть только в спорте».

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложен лозунг «Быстрее, выше, сильнее». В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.



