137 рублей на санаторий. Ведущую рассмешил размер выплат льготникам

Ведущая программы «Вести – Камчатский край» не смогла сдержать смех и дочитать до конца новость об индексации на 3% размера социальных пособий льготникам. Запись не попала в прямой эфир, но стремительно набирает популярность в Интернете.

С 1 февраля на 3% проиндексировали социальные выплаты федеральным льготникам, в том числе и набор социальных услуг. Ведущую рассмешил денежный эквивалент набора социальных услуг, которые льготники имеют право получить в обмен на отказ от них. Получателей должны обеспечивать лекарствами, выдаваемыми по рецептам, путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом туда и обратно. Но услуги можно взять деньгами – по 900, 137,6 и 127,7 рубля соответственно, всего 1155 рублей.

Ведущая не смогла сдержать эмоций, когда речь зашла про выплаты за проезд. «Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться», – объяснила свое поведение девушка.

Отметим, в сообщении об индексации Пенсионный фонд порадовал россиян и другой новостью. До 6124,9 рубля выросли также пособия на погребение, которое фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера.



