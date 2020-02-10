Автозаводы в Китае снова начинают работать. Первой запустила конвейер Tesla

После вынужденных «каникул», вызванных эпидемией коронавируса, автомобильная промышленность Китая начинает постепенно возвращаться к работе. Среди иностранных автопроизводителей, имеющих заводы в Поднебесной, первой приступила к работе Tesla, и тут же её акции на местной бирже подскочили почти до 800 долларов.

Частично приступили к работе и заводы Volkswagen, однако тут речь идет только о совместных производства с китайскими компаниями SIAC и FAW6, сообщает 10 февраля Seeking Alpha. Так же поступил и Daimler, запустив некоторые из своих заводов, в то время как Toyota и Honda продлили каникулы на неопределенный срок. General Motors собирается приступить к производству на своих предприятиях не раньше 15 февраля.

Эпидемия коронавируса уже оказала серьезное влияние на мировой авторынок, поскольку закрытыми оказались не только производства по сборке готовой продукции, но и многочисленные заводы, выпускающие компоненты и комплектующие почти для всех мировых автопроизводителей. Из-за прекращения поставок компонентов из Китая компания Hyundai вынуждена была временно остановить производство даже у себя в Южной Корее. Fiat Chrysler тоже объявил об острой нехватке компонентов, производимых китайскими подрядчиками.

В целом весь автопром ожидает заметного снижения прибылей как минимум в первом квартале 2020 года из-за эпидемии и общего замедления роста крупнейшего в мире автомобильного рынка, каким является Китай.



