В Петербурге прокурор просит реальный срок бывшим полицейским за избиение подростка ногами и дубинками

Колпинский суд Петербурга за один день рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, избившими 17-летнего подростка. В прениях им запросили реальные сроки.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 10 февраля бывшие сотрудники патрульно-постовой службы 25-летний Евгений Аунинг и 27-летний Алексей Заброда признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке, без судебного следствия. Потерпевшему они выплатили по 50 тысяч рублей.

Тем не менее, представитель гособвинения посчитал, что без изоляции от общества подсудимые не исправятся. «Прошу назначить Заброде наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы общего режима, Аунингу – 3 года общего режима», – заявил он.





Полицейские 28 мая 2019 года доставили в отдел 17-летнего Вадима Коваля по подозрению в краже из магазина «Семья». Добиваясь признательных показаний и реагируя на подростковые оскорбления, Аунинг и Заброда избили ногами и дубинками потерпевшего, лежавшего на полу с застегнутыми за спиной наручниками. Доследственная проверка длилась полгода, сотрудников задержали в декабре 2019-го.

Защита Коваля в прениях тоже попросила назначить Аунингу и Заброде реальные сроки.