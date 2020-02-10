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Общество
10.02.2020 16:51
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Шойгу анонсировал юбилейный парад Победы на Красной площади. Он будет масштабнее и дольше

Маршировать по Красной площади на торжественном параде в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне будут на полчаса дольше, чем в прошлом году. Об этом 10 февраля сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 

Как объяснил генерал, продолжительность парада увеличат до полутора часов «просто по той причине, что это 75 лет Победы». В прошлом году военный ритуал длился примерно час. 

В 2020 году пройти по Красной площади готовятся 15 тысяч военнослужащих. Показать собираются почти четыреста единиц авиационной и сухопутной техники, в том числе новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО. 

В Минобороны обещают впервые представить зрителям, например, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования. 

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», – заявил Шойгу, отметив, что 9 Мая в Москве также ждут подразделения 20 иностранных армий. Некоторые страны уже подтвердили участие.


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