Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

предоставлено компанией ARKAN

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.

Первый случай произошел в 23:30. На пульт оперативного дежурного поступил сигнал тревоги от автомобиля Kia Optima. Сотрудник ARKAN удаленно заблокировал двигатель и оповестил собственника о происшествии. Вернувшись к месту парковки, клиент обнаружил, что двери его автомобиля разблокированы, других повреждений нет. Информация о происшествии была передана в ДЧ ГУ МВД.

Спустя 5 минут в другой части города система ARKAN Control спасла автомобиль Mazda CX-5. Схема попытки угона оказалась очень похожей на первый случай: злоумышленники смогли разблокировать двери, но преодолеть рубеж защиты сигнализации ARKAN им не удалось. Тревожный сигнал от автомобиля был передан в оперативно-дежурную службу и доведен до собственника. Владелец успел заметить постороннего человека в салоне автомобиля, которому удалось скрыться с места происшествия. От вызова полиции клиент отказался.

Дорогие автовладельцы, используйте дополнительные системы безопасности!