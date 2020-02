СМИ: От урагана «Сиара» погибли шестеро. Ветер топит корабли и рушит дома

Из-за урагана «Сиара», который бушует в Европе с утра воскресенья, погибли минимум шесть человек. Как пишут СМИ, жертвами в основном стали водители, на чьи машины упали деревья. Это произошло в Чехии, Словении и в южной Великобритании. Двое скончались на горнолыжном курорте в Польше: крыша здания, в котором находились путешественники, обвалилась, не выдержав порывов ветра.

Incredible @Hastingsrnli footage captured today by a member of public. Everyone onboard is safe and well. Casualty made it to shore. Thanks to your support our lifeboat crew receive the best training and lifeboats, to withstand these types of conditions. #PerfectStorm #StormCiara pic.twitter.com/Cvr9cHjv6L — RNLI (@RNLI) February 9, 2020

Ещё один человек скончался во время плавания на лодке по озеру Феген в Швеции, об этом 10 февраля сообщает Interfax со ссылкой на данные Associated Press.

Очевидцы публикуют видео с последствиями ненастья в социальных сетях. У побережья Восточного Суссекса в Англии со штормом пришлось сражаться спасательной бригаде. Специалисты спустили корабль на воду, чтобы помочь выбраться сёрферам. Порты по обе стороны Ла-Манша – Дувр в Англии и Кале во Франции – временно приостановили работу.





Больше десятка железнодорожных компаний Великобритании попросили людей воздержаться от путешествий, ну а тех, кто всё-таки решил не откладывать поездки, предупреждают о значительных задержках. Сильный ветер повредил линии электропередачи, пути для поездов приходится очищать от упавших деревьев и мусора. Из-за непогоды на время закрылись Королевские парки Лондона, о состоянии растений смотрители сообщают на странице в Twitter

Update: #StormCiara and Royal Park closures. We will update on twitter once safety checks and clearance of debris is complete, and individual parks are open.https://t.co/zXWqrQdSBL — The Royal Parks (@theroyalparks) February 9, 2020

«Сиара» ощущается и в Германии, и в Люксембурге. Как передаёт Associated Press, в некоторых городах школьникам разрешили остаться дома 10 февраля. То, насколько убийственным может быть ненастье, также показывают кадры с рухнувшим домом в округе Скоттиш-Бордерс в Шотландии. Одна из стен падает прямо в мутный водный поток. Об опасности подтоплений людей также предупредили власти Франции и Ирландии.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area.



For live updates on #StormCiara, click here: https://t.co/EaZ4hNbhJF pic.twitter.com/HlQt7JOYih — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

Благодаря «Сиаре» 9 февраля самолёт British Airways преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона в рекордно короткие сроки, за 4 часа и 57 минут и приземлился на 80 минут раньше положенного. Борт передвигался в центре воздушного потока, который достигал 418 км/ч. Меньше повезло водителям. В Нидерландах затруднено движение, на дорогах возникли многокилометровые пробки.