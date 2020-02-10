Гособвинение просит для генерала СКР Дрыманова 16 лет колонии строгого режима

Прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить бывшего главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова к 16 годам колонии строго режима, а также оштрафовать на 196 млн рублей.

Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Мосгорсуде. Другому фигуранту, бывшему начальнику Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, прокурор, по совокупности с предыдущим приговором, запросил дать 17 лет строгого режима и штраф в 250 млн рублей.

Для экс-руководителя управления московского СКР по Центральному округу полковника Алексея Крамаренко обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей. Его и Дрыманова гособвинение также просит лишить званий генерал-майора и полковника.

Резонансные задержания офицеров по громкому коррупционному делу начались после ареста в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца), сподручного криминального авторитета Шакро Молодого. Как считает следствие, Дрыманов, Максименко, Крамаренко и бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров, признавший вину и уже вышедший на свободу, получили за освобождение Итальянца миллион долларов. Роль руководителя «преступной группы» коррумпированных следователей гособвинение отводит экс-главе службы безопасности СК Михаилу Максименко. Он утверждал на суде, что сотрудники ФСБ заставляли его оговорить главу СКР Александра Бастрыкина.



