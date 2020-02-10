Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 63.77р
69.82р
16:49 10.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
10.02.2020 16:36
Печать

Гособвинение просит для генерала СКР Дрыманова 16 лет колонии строгого режима

Прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить бывшего главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова к 16 годам колонии строго режима, а также оштрафовать на 196 млн рублей. 

Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Мосгорсуде. Другому фигуранту, бывшему начальнику Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, прокурор, по совокупности с предыдущим приговором, запросил дать 17 лет строгого режима и штраф в 250 млн рублей. 

Для экс-руководителя управления московского СКР по Центральному округу полковника Алексея Крамаренко обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей. Его и Дрыманова гособвинение также просит лишить званий генерал-майора и полковника. 

Резонансные задержания офицеров по громкому коррупционному делу начались после ареста в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца), сподручного криминального авторитета Шакро Молодого. Как считает следствие, Дрыманов, Максименко, Крамаренко и бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров, признавший вину и уже вышедший на свободу, получили за освобождение Итальянца миллион долларов. Роль руководителя «преступной группы» коррумпированных следователей гособвинение отводит экс-главе службы безопасности СК Михаилу Максименко. Он утверждал на суде, что сотрудники ФСБ заставляли его оговорить главу СКР Александра Бастрыкина. 

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ARKAN
10.02.2020 16:25

Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.
ГК «Полис Групп»
10.02.2020 11:55

Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
10.02.2020 11:38

Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.02.2020 11:22

МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

МКБ подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан.
ГК «Эталон»
10.02.2020 10:11

Начались курсы повышения квалификации, созданные на базе Группы «Эталон»

В феврале Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета запустил курсы повышения квалификации «Управление проектами в строительстве».
ПСК
07.02.2020 13:03

ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.
ГК «Эталон»
07.02.2020 12:02

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
07.02.2020 10:59

8 и 9 февраля Ипотечные выходные в «Новом Оккервиле»

Приглашаем 8 и 9 февраля на Ипотечные выходные в ЖК «Новый Оккервиль»! Мероприятие состоится на Представительстве отдела продаж на объекте.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.02.2020 10:28

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»/ Владимир Шабанов
07.02.2020 10:06

Девелоперский бизнес концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге возглавил Владимир Шабанов

Вице-президентом подразделения «Жилищное строительство, Россия», финского концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!