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Происшествия
10.02.2020 16:32
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Налет людей в белых халатах: у оставшейся одной дома 10-летней петербурженки взяли анализ на коронавирус без ведома родителей

Жительница Петербурга обратилась к уполномоченному по правам ребенка после того, как у её 10-летней дочери без ведома взрослых взяли анализ на коронавирус прямо на дому.

По словам матери, поводом для неожиданного визита стало недавнее путешествие девочки в Китай. Но с возвращения прошла неделя. И за это время с семьей никто не связывался, не приглашал ни на какие медицинские проверки. А 30 января около 19 часов люди в защитных масках стояли на пороге их квартиры.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, ничего не подозревавшая школьница открыла дверь незнакомым людям. Объяснила, что родителей нет дома и что маме дозвониться не получается. Однако гости всё-таки настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась. Позднее оказалось, что проверку проводили сотрудники районной поликлиники совместно с Роспотребнадзором.

«Мы связались с надзорным ведомством. Нам подтвердили, что данная ситуация имела место быть, и признали: сотрудники действительно превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно, их намерения были благими – защитить население от страшного вируса, но это не повод нарушать права юных граждан», – сообщила Светлана Агапитова.

Напомним, что в Петербурге по решению главного государственного санитарного врача города прибывшим из Китая предписана незамедлительная госпитализация в Боткинскую больницу. Как рассказывала «Фонтанка», там оказываются даже без симптомов ОРВИ и люди, прошедшие несколько кругов анализов, которым прямо говорят: «Вы абсолютно здоровы, но мы вас не отпустим».


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