За ремонт 35-километрового участка «Скандинавии» предлагают ещё 13,7 млрд рублей

На строительство и реконструкцию отрезка трассы М-10 «Скандинавия», которая идёт от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией, будет потрачено ещё около 13,7 млрд рублей. Соответствующий заказ с указанием начальной цены Управление дорог «Северо-Запад» разместило на сайте госзакупок.

Речь идёт о части второго этапа ремонта «Скандинавии» – с 65-го по 100-й километр (от поселка Огоньки до поселка Кирпичное). В техзадании, в частности, указаны подготовительные работы (демонтаж, разборка покрытия, организация дорожного движения), земляные работы, реконструкция транспортных развязок и путепровода, устройство автобусных остановок, водопропускных труб, тротуаров, площадок отдыха, строительство надземного пешеходного перехода, реконструкция моста через реку Великая. Окончание работ – 11 октября 2023 года.

Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД». С ней же был заключен контракт стоимостью 689 млн рублей на подготовку территории строительства «Скандинавии» с 65-го по 100-й км, позже на реконструкцию этого участка было выделено ещё 8,6 млрд рублей.



