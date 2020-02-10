В Ленобласти уничтожили 50 незаконных дорог, забор из дорогих машин не помог

Пятьдесят нелегальных съездов к региональным дорогам Ленинградской области ликвидировали дорожные службы за неделю. Без подъездных путей остались карьеры, магазины, автосервисы и коттеджные поселки, сообщили «Фонтанке» 10 февраля в пресс-службе областного дорожного комитета.

В Янино сопротивление дорожникам оказали владельцы шиномонтажей и автосервисов: они пытались блокировать работу экскаватора на Колтушском шоссе элитными автомобилями. Больше всего нелегальных съездов перерыто в Выборгском (5), Подпорожском (5), Ломоносовском (4), Волосовском (4) районах.

Работы ведутся по предписанию «Ленавтодора». Дорожный комитет рекомендует районным ДРСУ уничтожать как минимум по два съезда в неделю, а с наступлением тёплой погоды – ещё больше, поскольку не надо будет пробивать мёрзлый грунт. Особое внимание ликвидации незаконных дорог уделят во время весенней просушки в апреле. Дело в том, что основание дороги, оттаивая, становится пластичным и быстрее разрушается.





Незаконные съезды представляют большую опасность: водители, выезжая с них, часто оказывают в потоке встречного транспорта. Они выносят грязь на проезжую часть, а сами съезды разрушают конструктив дороги, и асфальт покрывается ямами. Получить технические условия на создание безопасного и законного съезда можно в любое время, обратившись в «Ленавтодор».



