На северо-западе Петербурга 48 домов ждут ремонта проблемной трубы. Пока - без тепла и горячей воды

Изношенный участок трубы метрового диаметра ремонтируют в Приморском районе Петербурга 10 февраля. Квартиры в ближайших домах остывают, согреть их в ближайшее время обещают по резервной схеме.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», аварийные работы примерно с двух часов дня идут в районе дома 14 по Ново-Никитинской улице. Во время планового обхода теплосетей там заметили парение у тепловой камеры и с ремонтом магистрали диаметром 1000 мм решили не затягивать. Пока сотрудники предприятия заняты диагностикой нарушения, в 48 домах ограничено отопление, под горячим душем также не согреться.

В ГУП «ТЭК» уточняют, что, как только определятся с дефектом, потребителей переключат на резервную схему. Регламент отводит на ремонт трубы такого диаметра 30 часов.



