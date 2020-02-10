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10.02.2020 16:20
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Депутата, в чьей квартире в Петербурге накрыли подпольное казино, исключили из «Единой России»

В Петербурге партбилета «Единой России» лишился бывший глава муниципального округа «Введенский» Олег Калядин. Информация об этом 10 февраля появилась на сайте партии.

«Решение было принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия"», – говорится на сайте партии.

Ранее стало известно, что муниципальный депутат сложил с себя полномочия главы совета МО «Введенский». Новым председателем избрали Алексея Асанова.

Два дня назад в квартире Калядина на Кронверкском проспекте сотрудники СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД нашли подпольное казино. Муниципальный депутат дал показания — по его словам, он сдал недвижимость в аренду и не интересовался, чем конкретно занимаются квартиросъемщики. В тот же день исключение народного избранника из партийных рядов анонсировал глава петербургского отделения «Единой России», спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.


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