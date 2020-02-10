Китайские автопроизводители начали выпускать медицинские маски для борьбы с коронавирусом

Нехватка медицинских масок побудила крупные китайские компании – от автомобильных до энергетических – начать выпускать их самостоятельно. Многие автопроизводители переоборудовали для этого часть своих производственных линий.

Как сообщает 10 февраля Automotive News, для противодействия распространению коронавируса медицинские маски начали выпускать предприятие General Motors в Китае SAIC-GM-Wuling и производитель электроники Foxconn. Нефтяной гигант Sinopec заявил, что приобрел оборудование для производства масок и устанавливает для этого 11 производственных линий.

Автопроизводитель BYD переоборудовала производственные линии под выпуск масок и намерена начать их массовое производство до 17 февраля. Первые партии планируется поставлять для водителей автобусов и такси, а также волонтерам и персоналу аэропортов и авиакомпаний. Об изучении производства медицинских масок заявила и автомобильная компания Guangzhou Automobile Group.

Сейчас Китай производит почти 15 миллионов масок в день, однако в условиях эпидемии коронавируса этого все равно не хватает. Помимо масок некоторые компании начали производить и другие средства защиты. Так, BYD намерена выпускать еще и дезинфицирующую жидкость, а производитель грузовиков Shaanxi Automobile Group начал изготавливать защитные очки.

Проблема с медицинскими масками в связи с распространением коронавируса оказалась актуальной и для России. Аптеки на фоне эпидемии стали поднимать на них цены, что президент Владимир Путин назвал «экономическим мародерством». Правительство России поручило Росрезерву, Минпромторгу и Минфину создать стратегический резерв медицинских масок.



