В Петербурге суд оштрафовал лидера «партии мёртвых». Он предлагал чиновникам бесплатные катафалки

Акция против повышения цен на проезд, которую провели в декабре активисты «партии мёртвых», закончилась серией штрафов. Невский суд Петербурга уравнял основателя движения и рядовых участников – на 20 тысяч наказаны все.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 10 февраля Максим Евстропов признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи предварительного уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоаП). В декабре прошлого года он вместе с двумя единомышленницами участвовал в акции на площади Ленина. Отношение к росту цен на проезд в общественном транспорте выразили чёрными флагами, плакатами с черепами и саркастическими надписями. Среди прочего предлагали чиновникам бесплатные катафалки и сообщали, что «лежать под землей дешевле, чем ездить». Активисты утверждают, что акция была согласована.

Судья Виктория Черникова назначила Евстропову 20 тысяч рублей штрафа. В конце января в том же Невском суде, но от другого судьи аналогичное наказание получили Дарья Логвинова и Мария Воногова.



