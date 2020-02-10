Происшествия
Камера зафиксировала, как московский таксист переворачивает микроавтобус с белорусами
Момент смертельного столкновения ТС, случившегося в Москве утром 10 февраля, зафиксировала камера наружного наблюдения.
На Кутузовском проспекте, в районе Славянского бульвара, столкнулись легковое такси и микроавтобус. На записи видно, что на встречную полосу вылетел таксист. Он и погиб, сообщают СМИ. По данным ТАСС, травмы получили шесть человек.
Микроавтобус от удара опрокинулся. В нём ехали белорусы. По информации посольства Белоруссии в России, водитель и двое пассажиров минивэна (граждане Белоруссии) были доставлены в медучреждения.
По имеющейся информации, в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали трое граждан Беларуси – водитель и двое пассажиров минивэна. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь. Продолжаем отслеживать ситуацию... pic.twitter.com/Dy3wSRXVzx
— Посольство Беларуси ???? (@Embassybel) February 10, 2020