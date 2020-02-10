Камера зафиксировала, как московский таксист переворачивает микроавтобус с белорусами

Момент смертельного столкновения ТС, случившегося в Москве утром 10 февраля, зафиксировала камера наружного наблюдения.

На Кутузовском проспекте, в районе Славянского бульвара, столкнулись легковое такси и микроавтобус. На записи видно, что на встречную полосу вылетел таксист. Он и погиб, сообщают СМИ. По данным ТАСС, травмы получили шесть человек.





Микроавтобус от удара опрокинулся. В нём ехали белорусы. По информации посольства Белоруссии в России, водитель и двое пассажиров минивэна (граждане Белоруссии) были доставлены в медучреждения.