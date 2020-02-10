Минобороны Турции сообщило о гибели своих военных в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter днём 10 февраля. Еще пять силовиков пострадали.

Минобороны Турции: В результате артобстрела в Идлибе погибли 5 турецких военнослужащих, пятеро ранены — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 10, 2020

Другие подробности случившегося агентство пока не приводит.

Напомним, что это как минимум второй за февраль случай гибели турецких военных в Сирии. Ранее сообщалось об отмене запланированного на 3 февраля совместного патрулирования РФ и Турции на севере Сирии. Это произошло после "атак режима по турецким военнослужащим в Идлибе", отмечало издание Daily Sabah. Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на эти действия нанесла серию авиаударов в Сирии.



