«Выражение «закрой свою кормушку» я услышал в первый же день». Чем Петербург кормит в коронавирусном карантине

Одна из немногих радостей узников Боткинской больницы — регулярное питание. В карантинные боксы, где содержат петербуржцев с подозрением на коронавирус, еду доставляют три раза в день. В соцсетях уже формируются больничные фуд-блоги.

предоставлено обитателями карантина

«Ты это слышишь? Что это? А… это просто пыль протирают…» – облизываются две девушки, стоя у стеклянной дверцы в стене. Следующий день – за тем же стеклом, внутри железного ящика с подсветкой, вдруг возникают тарелка и стакан: «А вот и завтрак!» Так начинаются многие ролики в Instagram у обитателей карантина в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

Здесь путешественницы, которые в свои 20 с небольшим лет успели пожить в разных городах Китая, а некоторые даже учатся в Поднебесной, заново открывают для себя классические радости отечественной больничной еды. Вот в кадре котлетка с пюрешкой, манная каша, бутербродик с тоненьким кусочком докторской колбасы. «Кефир целый год не пробовала», «1000 лет не пила кисель!» – только и успевают удивляться зуммеры. И пишут короткие рецензии: «Я съела всё… кстати, вкусно».

скриншот сторис julia.arturovna/Instagram





Невкусное отправляется в мусорное ведро, которое тоже показывают в кадре.

Отдельные карантинщицы признаются, что сидят на правильном питании. Поэтому самая большая радость: посылки с воли от мамы. «Тортик! Колбаса, сыр, пирожные. Это очень вкусно! Спасибо, мама», – распаковывают девушки в кадре новые поступления.

Петербуржцу Егору (имя изменено) четырнадцать дней карантина достались за тайский отдых, откуда он возвращался с пересадкой в Пекине. Первое впечатление – голод. Питание в Боткинской, как и в любой другой больнице, строго по расписанию: завтрак – в 9.00, обед – в 14.00, ужин – в 18.00.

«Когда я только попал в больницу, очень сильно ждал, когда наконец принесут завтрак, обед или ужин, потому что планировал пробыть максимум день или два, и родные и друзья мне еще ничего не принесли. Ждал с нетерпением. Но потом подстроился и больше не реагирую, как собака Павлова, на появление еды в «кормушке», – рассказал Егор «Фонтанке».

«Кормушка» – название бокса в стене. Таким способом в изолированную палату доставляют пищу.

«Выражение «закрой свою кормушку» я услышал в первый же день. Если её дверца открыта с одной стороны, то с другой в неё не могут поместить блюда, – объяснил Егор. – Подача всегда разная. Когда «кормушка» наполняется, то кто-то из персонала больницы говорит: «Приятного аппетита» или «Вот ваш завтрак» или «Ваш ужин». А есть те, кто атмосферно произносит: «ЕДИМ».

По его словам, сама еда нормальная – что-то съедобное, что-то нет. Меню каждый день разное и пока не повторяется. 10 февраля пошел шестой день Егорова карантина.

«Я, например, не переношу печенку и её не ем. Как-то раз был очень непонятный гарнир. Это была не картошка, а смесь из макарон, по консистенции похожая на тесто, совершенно безвкусная. Я не смог это съесть, – отметил он. – Дают борщи и гороховые супы, каши хорошие».

На ужин помимо основного блюда может быть кусочек запеканки. На завтрак дополнительно подается сыр или диетическая колбаса. Между завтраком и обедом приносят яблоки, иногда яблочный сок. Воду можно попросить когда захочешь — приносят запечатанную бутылку на 1,5 или 2 литра. Но, по словам Егора, не всегда оперативно отвечают по внутренней связи — иногда проще стучать в стеклянную стену.

предоставлено обитателями карантина

«Не a la carte, конечно. Но по большому счету еда окей. Ты от больницы ждешь худшего», – резюмировал парень.

Незамедлительная госпитализация в Боткинскую больницу предписана всем прибывшим из Китая решением главного государственного санитарного врача Петербурга. Как рассказывала «Фонтанка», на карантине оказываются даже без симптомов ОРВИ, а сдавшим анализы прямо говорят: «Вы абсолютно здоровы, но мы вас не отпустим».

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»