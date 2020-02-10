Робота «Фёдора» на МКС научили вытирать пот. Попотели с ним и космонавты

Робота «Фёдора» научили на Международной космической станции вытирать пот. Об этом российский космонавт Александр Скворцов рассказал 10 февраля, отметив, что механическое создание никогда не заменит человека.

Киберпомощника вспомнили на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Скворцов вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Куку вернулись с МКС 6 февраля на корабле «Союз МС-13».

Россиянин рассказал, что «Фёдор» вытирался полотенцем, когда он потел в другом отсеке. На новые навыки обратил внимание Алексей Овчинин, следивший за помощником в модуле «Поиск».

«В некотором плане она [работа с "Федором"] была еще и абсолютно новой, потому что... на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте», – цитирует космонавта РИА Новости.





В то же время Скворцов отметил, что человека в космосе «никто никогда не заменит». Но согласился с тем, что некоторые операции можно доверить и роботу. Например, те, что сопряжены с выходом в космос.

«Мы, честно говоря, в работе с ним все-таки уже подустали. Когда я закрывал люк [корабля "Союз МС-14, который вернул робота на Землю] за ним, помахал, но без сожаления», – сказал космонавт.

Корабль «Союз МС-14» с «Фёдором» был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Союз МС-14» с роботом покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.