Финляндия и Россия за миллион евро создадут туристический маршрут Суворова
В Финляндии приступили к созданию туристического маршрута по местам, связанным с российским полководцем Александром Суворовым. Об этом «Фонтанке» рассказала 10 февраля проект менеджер Фонда рекреации Южной Карелии Сойле Лехтинен.
Проект «Суворовские каналы: от забвения до туристической крепости» получил финансирование программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия. 2014–2020». Грант составил 80% от общей стоимости проекта в 1,36 млн евро.
Единый культурно-исторический маршрут Суворова – это военные каналы и фортификационные сооружения, которые были созданы для охраны западных рубежей Российской империи от Швеции. В рамках проекта финны не только поработают над улучшением исторических объектов, но и подготовят планы строительства моста через 350-метровый канал Кяюхкя в Руоколахти и организации водного сообщения из озера Сайма в реку Вуоксу через Тайнионкоски (район Иматры).
По словам Лехтинен, в ходе проекта будет создана карта и пакеты для экскурсий, разработаны туры для индивидуальных туристов и групп. Кроме того, для ознакомления с историческим обликом крепостей и бастионов будет использована технология виртуальной реальности, которая позволит увидеть, как место выглядело несколько столетий назад, и прогуляться по коридорам крепости.
С финской стороны в проекте принимают участие Фонд рекреации Южной Карелии (ведущий партнёр), муниципалитет Пуумала, Транспортное агентство Финляндии, Центр экономического развития, транпорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии, с российской - Выборгский центр поддержки предпринимательства, Музейное агентство Ленобласти, ИТМО, Информационно-туристский центр Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в Котке продолжают восстановление крепостной стены форта «Екатерина», который входил в систему фортов Роченсальм.
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Справка:
Александр Суворов после русско-шведской войны 1788 - 1790 годов был отправлен в Финляндию, где в течение двух лет (1791 - 1792) составлял общий план обороны границы и системы укреплений. В неё вошли Роченсальм (ныне Котка, в 90-х годах XVIII века там были построены три форта: «Елизавета», «Слава» и «Екатерина»), а также Лаппеенранта и Савонлинна, между которыми построили ещё несколько небольших крепостей (Лииккала, Утти, Тааветти, Ярвитайпале, Кярнякоски). На озере Сайма был основан флот и появилось четыре военных канала: Кутвеле, Кяухкяя, Куконхарью и Телатайпале.
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