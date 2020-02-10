По снегу в выходные водители в Петербурге и области улетали с дороги, ловили грузовики и сносили пешеходов

За минувшие выходные и пятницу, с 7 по 9 февраля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 1288 дорожных аварий. В том числе было три смертельных случая, причем двое из трех погибших – пешеходы. Начало 2020 года оказалось печально богатым на ДТП с пешеходами, но на минувшей неделе «черная полоса» на несколько дней перешла от них к водителям.

Как сообщает 10 февраля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за минувшие трое суток в Петербурге инспекторы ДПС зафиксировали 1054 ДТП. Пострадавшие были в 33 случаях: травмы получили 32 взрослых и двое детей. Один человек погиб: днем в Красном Селе на перекрестке проспекта Ленина и Гвардейской улицы на «желтый» столкнулись Skoda Rapid и микроавтобус «ГАЗель». В легковушке смертельные травмы получила пассажирка.

Не обошлось без ДТП с пешеходами в Петербурге и в выходные. Вечером 8 февраля на перекрестке Школьной улицы с Карельским переулком автобус 211-го маршрута сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила тяжелые травмы. А днем 9 февраля женщина на «Мерседесе» вылетела на тротуар у Новой Голландии и сбила двоих: женщина-пешеход получила травмы средней тяжести, мужчина – тяжелые. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.





Досталось и водителям. На Витебской-Сортировочной улице днем в субботу 36-летний мужчина на Chevrolet Epica не справился с управлением, и машина оказалась на крыше в снежном бруствере. Водителя увезли в тяжелом состоянии. А в ночь на воскресенье на Пироговской набережной каршеринговый «Рено» столкнулся с грузовиком коммунальных служб. Водитель легковушки получил травмы средней тяжести.

В Ленобласти за минувшие три дня произошло 234 ДТП. Пострадавшие были в 17 авариях. Всего травмы получили 20 человек, среди них один ребенок. Погибли двое. Один – пешеход: вечером 9 февраля на подъезде к Тосно неизвестный на автомобиле насмерть сбил мужчину лет 40 и скрылся. Наезд произошел вне зоны действия перехода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Также пешеход пострадал во Всеволожском районе. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 20:10 8 февраля у дома 1 по Тихой улице в поселке Бугры столкнулись автомобиль Volkswagen и маршрутный автобус. В результате под колеса попала женщина-пешеход. Ее госпитализировали с легкими травмами.

Вторая смертельная авария тоже произошла в Тосненском районе. Как стало известно «Фонтанке», в 1:45 воскресенья на 657-м километре трассы М-10 «Россия» 40-летняя жительница Тосно, управляя автомобилем Hyundai Getz, принадлежащим жителю Тверской области, неверно выбрала скорость и дистанцию и столкнулась с ехавшим впереди грузовиком Scania с полуприцепом. Фура принадлежит петербургской фирме, занимающейся перевозкой грузов, за рулем был водитель компании – 31-летний житель Ленобласти. В результате ДТП женщина-водитель «Хёндэ» от полученных травм скончалась на месте.

Также серьезное ДТП произошло утром в субботу в Лужском районе. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 11:40 на 189-м километре автодороги «Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга» 44-летний мужчина на автомобиле LADA Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault под управлением 67-летнего мужчины. В результате оба водитела и два пассажира «Рено» – 87-летний мужчина и 67-летняя женщина – получили травмы средней степени тяжести.



