Ещё один «мост глупости» раздел «Газель» почти догола

«Мост глупости» теперь не на Софийской улице, а на Южном шоссе. Очередное ДТП с «Газелью» это подтверждает.

Фургон «сбросил лишнее под мостом на Сортировке», сообщил днём 10 февраля очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Это зимняя линька «Газели», – шутят зрители.

Мост у станции Сортировочная на Южном шоссе за последние месяцы поймал больше «Газелей», чем знаменитость с Софийской улицы. Он состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой. Последнее ДТП, о котором рассказывала «Фонтанка», было 3 февраля. Застрявших под «мостом глупости» в этом году пока не замечено.





Напомним, что таких опасных мест в нашем городе немало. Ранее «Фонтанка» подробно писала о них.



