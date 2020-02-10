На французском острове Реюньон началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане, сообщает вулканическая обсерватория Питон-де-ла-Фурнез.

Plusieurs fissures se sont ouvertes sur le flanc est du #PitondelaFournaise entre la zone sommitale et 2000 m d'altitude. Les fontaines de lave ne d?passent pas 10 m de hauteur. Reconnaissance faite vers 13h30 avec le soutien d'Imaz Press R?union @ipreunion. (Images ©OVPF/IPGP) pic.twitter.com/Rs93FXEbpK — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) February 10, 2020

"Вулкан начал извергаться в понедельник, 10 февраля 2020 года, утром около 10.50 (09.50 мск)", – сообщается на сайте обсерватории.





Извержение произошло на высоте 2 тысячи метров на восточном склоне вулкана. Перед этим, начиная с 10.27 по местному времени (09:27 мск), проявлялись признаки пробуждения, что нашло выражение в скачке сейсмической активности.

Действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез, высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.