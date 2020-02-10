Сергей Семак: Много сил уходит на ситуацию вокруг Александра Кокорина

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в понедельник, 10 февраля, рассказал о возможности продления контракта с петербургской командой. Соглашение Семака с «Зенитом» истекает в июне.

— Я слышал, что председатель совета директоров «Зенита» высказался о продлении моего контракта, но мы еще не обсуждали его, — заявил Семак в эфире телеканала «Россия 24». — Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем мы, думаю, все обсудим. По крайней мере, никакой конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

По словам Семака, нет смысла подписывать контракт на один год, из-за отсутствия возможности среднесрочного планирования.

– На мой взгляд, 2 года — абсолютно нормальное время для тренера, чтобы что-то успеть и показать руководству, – подчеркнул главный тренер. – Это период, который понятен и ясен обеим сторонам.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года, в первый же сезон специалист выиграл с командой чемпионат России.



