Украина подготовила санкции против России за задержание моряков. Которые давно уже на родине

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков россиян за задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 10 февраля.

Сотрудники ведомства собрали «достаточно информации» о причастных к происшествию, в числе которых – «следователи», «прокуроры» и «судьи», отмечает министерство. Они якобы «устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами» на территории Крыма.

«... работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении ограничительных мер (санкций) против нескольких десятков человек», — говорится в сообщении.

Проект направили на согласование в профильные органы власти. После согласования проект распоряжения вынесут на рассмотрение правительства. Если правительство его примет, у Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины появится основание для применения санкций, отметили в ведомстве.





Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы.

7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись все 24 моряка, задержанные в Керченском проливе. 18 ноября Россия передала Украине задержанные корабли. 27 января следователи ФСБ России приостановили следственные действия по уголовному делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.