«Фонтанка» открывает вакансию корреспондента для рубрики «Недвижимость»

Редакция «Фонтанки» ищет в отдел бизнеса журналиста, имеющего опыт подготовки материалов на тему строительства и недвижимости.

Ключевые требования: знание специфики, основных спикеров, наличие источников в бизнес-сообществе Петербурга; умение легко, быстро и доступно писать о сложном, работать с базами данных, профильными ресурсами; опыт работы в деловых изданиях желателен.

Условия: график ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования.

Резюме присылайте на job@fontanka.ru



