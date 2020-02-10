Недвижимость
«Фонтанка» открывает вакансию корреспондента для рубрики «Недвижимость»
Редакция «Фонтанки» ищет в отдел бизнеса журналиста, имеющего опыт подготовки материалов на тему строительства и недвижимости.
Ключевые требования: знание специфики, основных спикеров, наличие источников в бизнес-сообществе Петербурга; умение легко, быстро и доступно писать о сложном, работать с базами данных, профильными ресурсами; опыт работы в деловых изданиях желателен.
Условия: график ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования.
Резюме присылайте на job@fontanka.ru