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Бизнес
10.02.2020 14:39
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TripAdvisor и еще три десятка компаний обвинили Google в недобросовестной конкуренции

Google обвинили в недобросовестном продвижении собственной продукции в Сети и «убийстве конкурентов». Жалобу на корпорацию в Еврокомиссию подали 34 компании, в том числе HomeToGo, TripAdvisor и Expedia. Об иске СМИ пишут 10 февраля.

Представители бизнеса обвиняют гиганта в том, что при поиске предложений, связанных с путешествиями, бронировании жилья, билетов или автомобилей, пользователи первым делом видят специальное окно от Google, которое находится выше прочих и выделяется визуально. Такой ход позволяет корпорации получать больше внимания пользователей и кликов, чем любая из служб-конкурентов, даже если те более подходят к первоначальному поисковому запросу.

«Мы видим явные признаки конкурентной стратегии Google, которая сводит нас и нашу отрасль к простым поставщикам контента для «единого окна» нового продукта Google», – 10 февраля приводит цитату из обращения бизнесменов Financial Times.

По мнению жалобщиков, такое поведение противоречит принципам здоровой конкуренции, рискует убить не очень крупные компании и мешает осваивать рынок новичкам.


В Google появление специального окна объяснили тем, что люди доверяют гиганту, а наверху отображается «наиболее релевантная информация», что в дальнейшем позволяет обеспечить компанию наиболее подходящей, «квалифицированной» аудиторией.

В 2019 году сотрудники Google обвинили руководство в том, что расширение Chrome используется для слежки за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить трудовые права. Ранее компанию уже штрафовали за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафов составила больше 8,2 миллиарда евро.

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