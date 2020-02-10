ОПЕК+ рекомендует продлить сделку по сокращению добычи нефти до конца 2020 года из-за коронавируса

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по сокращению добычи нефти до конца 2020 года, чтобы минимизировать воздействие эпидемии коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

«Эпидемия коронавируса оказала негативный эффект на экономическую деятельность, на транспорт, туризм и промышленность, особенно в Китае», – цитирует ТАСС заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

Техкомитет ОПЕК+ также рекомендовал до июня сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак 7 февраля сообщил журналистам, что пока Россия не сформулировала свою позицию по этому поводу. Окончательное решение должно быть принято на встрече министров стран-участниц в Вене – ее планировалось провести 5-6 марта, но из-за эпидемии коронавируса заседание может быть перенесено на февраль.

Соглашение ОПЕК и нескольких не входящих в организацию стран (ОПЕК+) было заключено в конце 2016 года. Оно предполагает, что страны совокупно не превышают определенный уровень добычи нефти. Согласно договоренностям, до конца 2019 года страны должны были сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Сегодняшняя квота – 1,7 млн баррелей в сутки – действует до апреля 2020-го.



